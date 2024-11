Joe Biden nie ustawił się obok innych światowych przywódców do wspólnego zdjęcia na szczycie G20 - ostatnim na jakim miał okazję pojawić się jako urzędujący prezydent USA. Polityk przybył na wydarzenie spóźniony i okazało się, że zdjęcie zrobiono bez niego.

Joe Biden nie stawił się wspólnego zdjęcia. "Problemy logistyczne"

Tuż przed wydarzeniem fotografowie rozglądali się za amerykańskim przywódcą, lecz nigdzie nie było go widać. Wkrótce jeden z nich dostrzegł Bidena stojącego za pobliską palmą obok premier Włoch Giorgii Meloni oraz premiera Kanady Justina Trudeau , których także zabrakło na wspólnej fotografii.

Donald Trump zastąpi Joe Bidena. "Pozostawiam solidne fundamenty"

Podczas pierwszej sesji szczytu w niedzielę Biden przypomniał, że wkrótce opuści Biały Dom. - Jak wiecie, to mój ostatni szczyt G20. Wspólnie poczyniliśmy postępy, ale namawiam was, żebyście kontynuowali - i jestem pewien, że tak zrobicie, niezależnie od tego, czy będę was namawiał, czy nie - mówił innym liderom.