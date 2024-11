USA ograniczy pomoc dla Ukrainy? Unijni ministrowie złożyli zobowiązanie

We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych unijnej Wielkiej Piątki - Polski , Niemiec , Francji , Włoch i Hiszpanii - oraz Wielkiej Brytanii . Obecna była również przyszła Wysoka Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kaja Kallas .

Przedstawiciele Madrytu i Londynu wzięli udział w rozmowach w trybie zdalnym. Zaproszenie otrzymał też szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha , jednak ze względu na wizytę w USA nie udało mu się dotrzeć do polskiej stolicy. Ministrowie rozmawiali na temat kwestii związanych z obronnością Europy i relacjami transatlantyckimi w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Radosław Sikorski: Rosja Putina to najpoważniejsze zagrożenie dla ładu światowego

Radosław Sikorski powiedział na wstępie wspólnej konferencji prasowej, że to spotkanie w tysięcznym dniu wojny ma być czytelnym sygnałem solidarności z narodem ukraińskim, który z determinacją i odwagą broni swojej niepodległości przed najeźdźcą.

Dodał, że szefowe dyplomacji opowiadają się za utrzymaniem i wzmocnieniem sankcji wobec Rosji do czasu wycofania się jej z terytorium Ukrainy oraz pokrycia kosztów odbudowy kraju. - Sankcje skutecznie osłabiają potencjał militarny Rosji izolując ją gospodarczo. Wszelkie istniejące luki w systemie sankcyjnym powinny zostać uszczelnione - zaznaczył szef MSZ Polski.

Wojna w Ukrainie. Radosław Sikorski: Europa musi przejąć większą odpowiedzialność

Polski minister odniósł się również do stosunków transatlantyckich i zaznaczył, silne relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi to "wspólny interes, który zwiększa nasze polityczne, gospodarcze i militarne oddziaływanie". - Tylko silne więzi transatlantyckie pozwolą nam na skuteczne przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom ze strony Rosji i innych państw - zaznaczył.

Relacjonował również, że wspólnie z Kają Kallas zastanawiali się nad możliwościami zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. - Z uznaniem odnotowuję w tym kontekście gotowość największych państw w Unii Europejskiej do przejęcia ciężarów wsparcia militarnego i finansowego Ukrainy w kontekście ewentualnego ograniczenia zaangażowania USA - powiedział.

Niemcy i Włochy o wojnie. Padły słowa o odbudowie i relacjach z USA

Szef włoskiego MSZ Antonio Tajani zapowiedział, że państwa Wielkiej Piątki przygotowują się do zorganizowania wspólnej konferencji na temat odbudowy Ukrainy po wojnie.

- Nie możemy pozwolić, żeby zima stała się głównym sojusznikiem Rosji - podkreślił przedstawiciel rządu w Rzymie. Przypomniał, że w lutym podpisano porozumienie dotyczące odbudowy części sieci energetycznej na Ukrainie, po to żeby naród ukraiński przetrwał najbliższy sezon. - Mamy nadzieję, że to będzie ostatnia zima tej wojny - dodał szef włoskiej dyplomacji.

Annalena Baerbock stwierdziła natomiast, że wszyscy uczestnicy spotkania są zgodni, by chronić wspólne bezpieczeństwo poprzez wzmacnianie europejskiego filara NATO . Zapowiedziała również inwestycje w obronność "znacznie przekraczające" 2 proc. PKB.

Nawiązując do relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Annalena Baerbock podkreśliła, że decydujące nie jest to, jak nazywa się prezydent USA, a to, czy stosunki między Waszyngtonem a Brukselą są bliskie. - W tym duchu chciałabym jeszcze raz podkreślić (...) - nie możemy robić przerwy w zabezpieczaniu pokoju w Europie - dodała.