"Wydarzenie, które przejdzie do historii". Łukaszenka złożył podpis

Białoruś przystąpiła do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, której członkami są m.in. Chiny, Rosja czy Iran. Alaksandr Łukaszenka po podpisaniu dokumentów stwierdził, że "to dzień, który przejdzie do historii" kraju. W Kazachstanie trwa szczyt przywódców państw związanych z organizacją.