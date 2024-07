- Dlaczego poruszam ten problem? Bo dziś wykorzystuje się go, aby nas zmiażdżyć na Zachodzie. Nasi "przyjaciele", nasi najbliżsi sąsiedzi - kierownictwo Polski - są w tym szczególnie wytrwali - powiedział dyktator. - Ale doszło do tego, że prezydent Duda udał się do Xi Jinpinga i poskarżył się na Łukaszenkę: "Proszę wykorzystać swoje wpływy na Łukaszenkę, na Putina, aby powstrzymali tę migrację" - dodał.

