Oznacza to, że w ostatnim miesiącu SMER-SSD powiększył swoją przewagę przed wyborami , które odbędą się 30 września.

Słowacja. Partia Fico na prowadzeniu. Złe informacje dla Ukrainy

Od połowy maja premierem technicznym Słowacji jest Ľudovít Ódor . Rząd Ódora został wyznaczony przez prezydent kraju Zuzanę Czaputową po tym, jak do dymisji podał się Eduard Heger z partii OLANO (później Demorkaci). Rezygnacja Hegera była konsekwencją skandalu , w którym w którym firma należąca do ministra rolnictwa otrzymała dotację (prawie 1,5 mln euro) z resortu środowiska.

Ukraina. Słowacja może dokonać zwrotu w polityce zagranicznej

Associated Press wskazało, że przewodząca w ostatnich sondażach SMER-SSD może dokonać zwrotu w polityce zagranicznej Słowacji . Lider SMER-SSD Robert Fico , który rządził Słowacją w latach 2006-2010 oraz 2012-2018 prowadził kampanię w oparciu o prorosyjskie i antyamerykańskie hasła.

Według AP, kandydatura Fico wpisuje się w szerszy trend w całej Europie. Chociaż dotąd jedynie Węgry mają otwarcie prorosyjski rząd, to w innych krajach, m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii, znaczącym poparciem cieszą się partie populistyczne sceptyczne wobec interwencji na Ukrainie. - Mówię to głośno i wyraźnie: Wojna na Ukrainie nie zaczęła się wczoraj ani w zeszłym roku. Zaczęła się w 2014 r., kiedy ukraińscy naziści i faszyści zaczęli mordować obywateli Rosji w Donbasie i Ługańsku - mówił Fico do entuzjastycznie reagującego tłumu zwolenników na jednym z wieców.