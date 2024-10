Korea Południowa reaguje na wysłanie północnokoreańskich oddziałów do Rosji, gdzie żołnierze mają być szkoleni do walki w Ukrainie. Południe do siedziby MSZ wezwało ambasadora Rosji. Otwarcie zaapelowano także o wycofanie wojsk i zawieszenie dostaw broni dla Moskwy, podkreślając, że współpraca reżimów jest zagrożeniem dla światowego pokoju.