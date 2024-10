- Słyszymy słowa, które płyną z Berlina - słowa Scholza o gotowości do podjęcia dialogu. To ważne słowa, bo do niedawna Niemcy należały do pozostałych krajów kolektywnego Zachodu, które całkowicie wykluczały jakiekolwiek kontakty z Putinem. Mówiliśmy, że to stanowisko jest mało obiecujące - powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjską propagandową agencją TASS.