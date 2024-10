Jak informuje "The Times" brytyjsko-niemiecki pakt obronny ma zostać podpisany w nadchodzącym tygodniu. Jak podkreślił cytowany przez dziennik brytyjski sekretarz obrony John Healey , porozumienie ma za zdanie wzmocnienie przemysłu obronnego obu krajów , ponieważ obecnie Zachód dąży do zwiększenia swojej produkcji i uzupełnienia swoich zapasów broni po tym, jak znaczna ich część została przekazana Ukrainie .

Pakt ma umożliwić siłom brytyjskim i niemieckim przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych na wschodniej granicy NATO z Rosją , najprawdopodobniej w Estonii i na Litwie. Umożliwi to również obu krajom wspólne pozyskiwanie większej ilości broni i doprowadzi do ściślejszej współpracy w zakresie opracowywania i produkcji broni nowej generacji. Polityk ujawnił, że brytyjscy żołnierze stacjonujący w Estonii przejdą nowe szkolenie, dostaną drony i ulepszenia technologiczne, aby byli "gotowi do walki".

Wielka Brytania rusza z nowym projektem. "By nasze siły były o krok przed Putinem"

- Chodzi o to, by nasze siły były o krok przed Putinem. Musimy sprawić, aby nasze siły były zdolne do prowadzenia wojny. Oznacza to nie tylko więcej tego, co zawsze mieliśmy, więcej tego, co zawsze robiliśmy, ale także uznanie zmieniającej się natury działań wojennych, szybko rozwijającej się technologii, która zmienia zagrożenia, z którymi możemy się zmierzyć - podkreślał.