Choć Budapeszt wymaga każdorazowo przedłużanie ważności wizy, to można tego dokonać "nieskończoną liczbę razy".

Węgrzy zapraszają Rosjan. W UE obawa przed szpiegostwem

Administracja węgierska nie prowadzi dokładnej weryfikacji posiadaczy wizy, co w praktyce oznacza, że nie trzeba mieć zapewnionego zatrudnienia, aby ją dostać. To wzbudza obawy w Europie, szczególnie państwach znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Węgier.

Pracownicy tego banku mieli pełną swobodę i posiadali paszporty dyplomatyczne przez co także mogli swobodnie podróżować.

- Może dojść do bardzo podobnej sytuacji: duża liczba Rosjan będzie mogła ponownie wjechać do UE bez podania powodu lub wyjaśnienia - ocenił ekspert w węgierskim Forbesie.

Podobne zdanie ma niemiecki ekspert ds. polityki zagranicznej UE i poseł do Parlamentu Europejskiego Siergiej Łagodzinski.

Polityk stwierdził, że zezwolenie Rosjanom na wjazd do Europy w momencie trwania wojny hybrydowej jest "nierozważne". Jego zdaniem istnieje także zagrożenie szpiegostwa.

Orban krytykuje Polskę. Odpowiada mu Sikorski

Viktor Orban od pewnego czasu stara się pokazać, że działa w "symetrii z Rosją" i na "na rzecz pokoju w Europie" . Odwiedził Ukrainę, a kilka dni później Rosję. W mediach powiedział, że prowadził rozmowy, które miałyby skłonić oba kraje do porozumienia. Oskarżył także Polskę o hipokryzję, twierdząc, że rządzący z jednej strony potępiają wojnę i Węgry, a z drugiej współpracują z Rosją.

- Jeśli zgodzimy się, że Putin stanowi zagrożenie dla całej Europy, ponieważ wysyła szwadrony śmierci po całej Europie, rekrutuje podpalaczy, którzy sieją zniszczenie w całej Europie; atakuje sieci cybernetyczne, grozi bronią jądrową, stosuje szantaż energetyczny, wysyła uchodźców, którzy przemieszczają się, ostatecznie, nie tylko do Polski, ale dalej, to jest to wspólne zagrożenie - powiedział minister.