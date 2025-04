Jedna z współprowadzących zwróciła uwagę, iż pojawiają się głosy, że "Trzaskowski jest zbyt wyniosły i reprezentuje klasę inteligencką" , przez co ma nie pasować do Polaków.

Co po ewentualnym powrocie PiS do władzy? Belka: Degeneracja polityczna

Pytany natomiast o to, co dla Polski oznaczałaby wygrana w wyborach kandydata wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego, a później ewentualny powrót partii Jarosława Kaczyńskiego do władzy, Marek Belka stwierdził wprost, że byłaby to"degeneracja polityczna, jaka miała miejsce w ośmiu latach ostatnich PiS-owskiej władzy".