Peter Szijjarto o hipokryzji Polski. Zareagował Krzysztof Brejza

Europoseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że Peter Szijjarto "publicznie łże, szukając argumentów na obronę dyktatora (Viktora - red.) Orbana, dyplomatycznego sojusznika Putina". "To Węgry są zblatowane z Rosją, a owocem tego zblatowania jest wciąż blokowana pomoc dla Ukrainy " - ocenił.

Z kolei do słów Viktora Orbana, mówiącego o hipokryzji Polski, odniósł się Radosław Sikorski . Minister spraw zagranicznych w wywiadzie dla Visegrad Insight stwierdził, że "egoizm premiera Węgier spowodował izolację jego kraju". W ocenie szefa polskiej dyplomacji ciężko byłoby stwierdzić, że "węgierska symetria - sytuująca się między Moskwą a Brukselą - zwiększa wpływy Węgier". - Zamiast tego irytuje wszystkich innych - dodał.

Viktor Orban skrytykował Polskę. Bogdan Klich: List nabiera dodatkowego znaczenia

Tego samego dnia Bogdan Klich zamieścił w sieci list przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej z Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Luksemburga i Estonii skierowany do węgierskiego przewodniczącego komisji ds. europejskich Zoltana Tesselyego. "Nasz list nabiera dodatkowego znaczenia" - podkreślił senator KO.

W liście dodano, że "traktaty UE są jasne, Unię Europejską zagranicą reprezentuje Przewodniczący Rady Europejskiej i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa". Politycy skrytykowali też wyjazdy Orbana do Moskwy i Pekinu - ich zdaniem premier Węgier "stale osłabia pozycję Unii Europejskiej i utrudnia doprowadzenie do pokoju na Ukrainie". Zwrócono też uwagę, że publiczne powtarzanie celów wojennych Rosji i określanie ich "misją pokojową" jest niedopuszczalne.