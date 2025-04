Iskrzy w Konfederacji. Bosak odcina się od słów Mentzena

Krzysztof Bosak był gościem w programie TVN24 “Rozmowa Piaseckiego”. Prowadzący zapytał go o słowa Sławomira Mentzena ws. aborcji i ewentualnej zmiany prawa.

Przypomnijmy, że kandydat Konfederacji na prezydenta powiedział kilka tygodni temu, że gwałt jest “nieprzyjemnością”, która nie jest przesłanką do aborcji.

Bosak stwierdził, że była to wypowiedź "niedelikatna" . - Wyrządziła szkodę wprowadzając do kampanii temat, który był w niej zupełnie niepotrzebny, którego nie ma w programie Konfederacji, którego nie ma w programie Sławomira Mentzena - powiedział

- Uważam, że z największą troską powinniśmy patrzeć na ofiarę każdego przestępstwa, a przestępstw seksualnych w szczególności - powiedział, podkreślając, że on nie użyłby takich słów.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że temat aborcji nie jest tematem na kampanię, a on sam nie postuluje zmiany prawa. - Wciąga mnie pan w dyskusję, która może tylko nam zaszkodzić i prawdopodobnie nie uratuje żadnego dziecka - dodał.

- Pierwsza rzecz, żebyśmy rozumieli kontekst: przypadków aborcji z gwałtu w Polsce jest jeden rocznie. Prawdopodobieństwo, że ta straszna tragedia zdarzy się komukolwiek, jest minimalna. To nie ma przełożenia na życie praktyczne. W świecie tych wszystkich tabletek "dzień po", we współczesnym świecie to jest jeden przypadek - stwierdził Sławomir Mentzen.