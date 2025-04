Środa i czwartek zapowiadają się na najgorętsze do od początku roku. W czwartek miejscami w centrum i na południowym zachodzie będzie nawet około 28 stopni Celsjusza. To tuż poniżej progu upału, który wynosi 30 stopni. Od piątku zrobi się nieco chłodniej, jednak przez kolejne dni w wielu miejscach będzie powyżej 20 st. C.