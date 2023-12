20 lew, czyli około 10 euro - taką opłatę za metr sześcienny rosyjskiego gazu miała zażądać Bułgaria. Dzięki tranzytowi przez ten kraj "błękitne paliwo" trafia do Serbii i na Węgry.

Mimo to Węgry nie biorą tych zapowiedzi za dobrą monetę i stawiają ultimatum.

- Wyjaśniliśmy Bułgarom, że jeśli utrzymają ten podatek, jeśli będą nadal zagrażać bezpieczeństwu węgierskich dostaw energii, to zawetujemy ich wejście do strefy Schengen - powiedział Reutersowi Peter Szijjarto. Szef węgierskiej dyplomacji ocenił także, że "decyzja Bułgarii jest całkowicie sprzeczna z prawodawstwem europejskim". A to może skutkować kolejnym wetem Budapesztu.