Węgry grożą Komisji Europejskiej. Chodzi o Ukrainę

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto powiedział w poniedziałek w Brukseli , gdzie odbyło się posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych, że jeszcze w niedzielę miał okazję rozmawiać z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kułebą . Ukrainie c miał go zapewnić, że jego rząd "zezwala na każdy transfer ropy".

- Ale to nieprawda - powiedział w Brukseli Szijjarto. - Daliśmy Komisji trzy dni na wykonanie naszego wniosku, po czym skierujemy sprawę do sądu - dodał. Chodzi o umieszczenie w ubiegłym tygodniu przez Ukrainę rosyjskiej grupy naftowej Łukoil na listę sankcji, co doprowadziło do wstrzymania dostaw ropy do zakładów na Słowacji i Węgrzech.