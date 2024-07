Viktor Orban ma być na pokładzie swojego samolotu w drodze do Pekinu - donosi węgierski portal 444.hu. Byłaby to jedna z "zaskakujących wizyt", o których niedawno wspominał. Orban uaktywnił się po przejęciu przez Węgry prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W ciągu kilku dni udał się do Kijowa, a następnie do Moskwy, gdzie rozmawiał z Władimirem Putinem.