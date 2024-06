Orban nagle podszedł do Zełenskiego. Wszystko nagrały kamery

Wołodymyr Zełenski odbył "emocjonalną" rozmowę z Viktorem Orbanem podczas szczytu Rady Europejskiej. Całą sytuację nagrały kamery. Tymczasem Budapeszt wystosował do Kijowa kilkunastopunktową listę żądań w sprawie umocnienia statusu węgierskiej mniejszości narodowej w Ukrainie - donosi "Europejska Prawda" i ujawnia treść pisma autorstwa rządu Viktora Orbana. Oczekiwania to element negocjacji akcesyjnych Ukrainy na drodze ku Unii Europejskiej - częściowo są one jednak wyraźnie sprzeczne z interesem aspirującego państwa.