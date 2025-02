Watykańskie źródła podkreślają, że tekst powstał kilka dni temu , jeszcze zanim doszło do pogorszenia się stanu zdrowia Ojca Świętego.

Tamtejszy urzędnik, który chciał pozostać anonimowy, ponieważ nie jest upoważniony do wypowiadania się na temat stanu papieża, powiedział, że w niedzielę Franciszek nie spał i czuwał . W razie potrzeby otrzymywał tlen przez małą rurkę pod nosem, ale oddychał samodzielnie.

Papież Franciszek walczy z chorobą. Prosi wiernych o modlitwę

- To rocznica bolesna i haniebna dla całej ludzkości - zaznaczył.

Solidaryzując się z narodem ukraińskim Ojciec Święty zachęcił wiernych do tego, aby pamiętać o ofiarach wszystkich konfliktów zbrojnych i by modlić się o pokój w Palestynie , Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie , a także w Birmie, Kiwu Północnym i Sudanie .

Papież odnotował też, że otrzymał w ostatnich dniach wiele wiadomości i życzeń , zaś szczególnie poruszyły go, jak przyznaje, listy i rysunki od dzieci.

Ojciec Święty odwołuje kolejne aktywności. Pobyt w szpitalu przedłuża się

W niedzielę miał też przewodniczyć mszy z okazji Jubileuszu Diakonów w Bazylice Św. Piotra , jednak zastąpił go jego delegat ds. organizacji Roku Świętego abp Rino Fisichiella.

Dodał ponadto, że świat, gdzie do przeciwników istnieje tylko nienawiść, jest światem bez nadziei, bez przyszłości, przeznaczonym do rozdarcia przez niekończące się wojny, podziały i zemsty, co niestety widzimy także dzisiaj, na wielu poziomach i w różnych jego częściach.