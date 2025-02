Do znacznego pogorszenia stanu zdrowia 88-letniego papieża doszło w dziewiątym dniu jego pobytu w rzymskiej Poliklinice Gemelli . W sobotnim komunikacie medycznym podano, że Franciszek miał długi kryzys oddechowy, wymagający podania dużych ilości tlenu. Poza tym z powodu stwierdzonej małopłytkowości i anemii przeprowadzono transfuzję krwi.

Papież Franciszek w gorszym stanie. Niepokojące doniesienia z Watykanu

Dziennik "Corriere della Sera" pisząc o kryzysie oddechowym, podaniu tlenu i transfuzji zaznacza, że do pogorszenia stanu zdrowia doszło po tym, gdy Franciszek się obudził.

Jednocześnie gazeta zwraca uwagę na to, że w sobotę rano Watykan przekazał dziennikarzom wyjątkowo krótką informację o tym, że "papież dobrze odpoczął" . Tak lakonicznego komunikatu nie było od początku jego hospitalizacji.

"Ewidentnie to znaczyło, że stało się coś nieprzewidzianego " - stwierdza dziennik.

"Najbliższe godziny będą kluczowe". Rosną obawy o zdrowie Franciszka

Na łamach włoskiego dziennika pulmonolog Michele Vitacca tłumaczy, że z powodu silnego stanu zapalnego do płuc dociera mniej powietrza, co powoduje, że papieżowi brakuje oddechu i obniżyła się ilość tlenu we krwi.