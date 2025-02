Oświadczenie jest równie lakoniczne, co te opublikowane poprzedniego dnia. Wcześniej Watykan formułował nieco dłuższe komunikaty, na co uwagę zwracała już w sobotę agencja AFP.

W minionych tygodniach papież kilkukrotnie miał problemy z oddychaniem lub głosem, co zmuszało go do przerywania czytań tekstów homilii oraz katechez, które kończyli za niego jego współpracownicy. Ponieważ stan Ojca Świętego nie poprawiał się, mimo hospitalizacji, tak szybko, jak się tego spodziewano, lekarze podjęli decyzję o przedłużeniu pobytu co najmniej o tydzień.