W skrócie Grudzień był ciepły i sucho, jednak tuż przed świętami nadchodzi poważne ochłodzenie, które potrwa przez praktycznie całe Boże Narodzenie.

W Wigilię temperatury w Polsce spadną nawet do -7 stopni, a lokalnie możliwe są słabe opady śniegu.

Pierwszy i drugi dzień świąt będą mroźne, jednak słoneczne i pogodniejsze, bez znaczących opadów. Tuż po Bożym Narodzeniu aura się pogorszy.

Ciepły i suchy grudzień u wielu osób mógł budzić obawy o to, czy w Boże Narodzenie doświadczymy w ogóle jakiejkolwiek zimowej aury. Okazuje się, że tuż przed świętami warunki zaczęły się zmieniać. Nadchodzi poważny mróz, a lokalnie popada nawet słaby śnieg - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwszy i drugi dzień świąt zapowiada się na spokojniejsze.

Wigilia z mrozem w ciągu dnia. Śnieg też się pojawi

Od wtorku w Polsce zaznacza się wyraźne ochłodzenie, które rozciągnie się na kolejne dni.

24 grudnia najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia może panować mróz sięgający -7, -5 stopni. W centrum i na terenach podgórskich będzie około -3 st. C, a najcieplej zrobi się na południowym zachodzie, gdzie panować będzie lekki mróz lub temperatury w okolicach zera.

Poważną ujemną anomalię temperatury odczujemy od Wigilii. Mróz będzie panować również za dnia WXCharts materiał zewnętrzny

Nastąpi rozpogodzenie, a więcej chmur pojawi się jedynie na południu. Na terenach podgórskich może słabo popadać śnieg. W reszcie kraju raczej nie powinniśmy się tego typu opadów spodziewać.

Na południu i południowym wschodzie bardziej porywisty wiatr może zwiększać uczucie chłodu. Najmocniej powieje wysoko w górach: w Karpatach do 65, a w Sudetach do 80 km/h.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Mroźnie, ale bez śniegu

Noc z 24 na 25 grudnia będzie bardzo mroźna, z temperaturami od -10 do -6 stopni, a na terenach podgórskich Karpat lokalnie spadną one do -11 st. C. Na najcieplejszym Wybrzeżu również będzie mroźnie: do -4 stopni.

Święta będą mroźne, zwłaszcza nocami, gdzie lokalnie na południu temperatury spadną do -11 stopni Celsjusza materiał zewnętrzny

Pierwszy dzień świąt w praktycznie całej Polsce będzie pogodny i bezchmurny. tylko lokalnie na południu i na krańcach północno-wschodnich może się nieco zachmurzyć, jednak nawet tam synoptycy nie spodziewają się żadnych opadów. Na białe święta raczej nie ma szans.

Dzień będzie mroźny, choć nie aż tak jak Wigilia. 25 grudnia będzie przeważnie od -4 do -1 stopnia, a najcieplej na Wybrzeżu, gdzie miejscami może być do około dwóch stopni powyżej zera. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć na południu wciąż miejscami porywisty.

Pogoda na drugi dzień świąt. Boże Narodzenie do końca bez większych zmian

Świąteczna noc również będzie mroźna, a na termometrach pojawią się wtedy wartości od -11 do -7 stopni Celsjusza. Mróz utrzyma się wszędzie, choć najlżejszy będzie na północy i Wybrzeżu, gdzie wyniesie -5, -2 stopnie.

Spokojna, wyżowa i słoneczna aura utrzyma się do końca Bożego Narodzenia. Drugiego dnia świąt niebo będzie jasne w praktycznie całej Polsce. Chmury mogą je zasnuć na północnym wschodzie, jednak tam również wciąż trudno będzie oczekiwać jakichkolwiek opadów, w tym śniegu.

26 grudnia będzie najcieplej podczas świąt. Temperatury wzrosną i wyniosą przeważnie od jednego stopnia na minusie do jednego na plusie. Na północy będzie od 2 do 4 stopni powyżej zera. Wiatr wciąż będzie słaby i umiarkowany.

26 grudnia będzie cieplej niż we wcześniejszych dniach. Miejscami na północy w ciągu dnia temperatury będą dodatnie WXCharts materiał zewnętrzny

Spokojne okno pogodowe zamknie się tuż po Bożym Narodzeniu. W sobotę pogoda się pogorszy: nadciągnie więcej chmur i miejscami zacznie padać, głównie deszcz lub mżawka, ale na wschodzie i w centrum mogą one zamarzać, powodując gołoledź.

W niedzielę zachmurzenie będzie jeszcze większe i pod koniec weekendu mogą się pojawić opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

