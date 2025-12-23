Według sondażu Opinia24 dla TVN24 ponad połowa polskiego społeczeństwa negatywnie ocenia pomysł utworzenia koalicji rządzącej przez PiS i Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Taki wariant 57 proc. ankietowanych ocenia "źle" ("raczej źle" - 20 proc., a "zdecydowanie źle" - 37 proc.).

Na przeciwległym biegunie znajdują się potencjalni zwolennicy sojuszu prawicy - pozytywnie wobec takiego sojuszu wypowiada się co czwarty (25 proc.) badany. (6 proc. z nich wskazało odpowiedź - "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" - 19 proc.).

Niespełna co piąty (18 proc.) respondent nie ma zdania na ten temat bądź wstrzymało się od odpowiedzi. Badanie Opinia24 zostało przeprowadzone ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Sondaż parlamentarny. KO przed PiS

Ta sama sondażownia sprawdziła także sympatie Polaków co do poszczególnych partii politycznych. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się najbliższą niedzielę to ich zwycięzcą zostałaby Koalicja Obywatelska - głos na formację oddałoby 32,8 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu zameldowałoby się Prawo i Sprawiedliwość, ciesząc się poparciem 25,4 proc. ankietowanych. Podium domknęłaby Konfederacja z wynikiem 10,7 proc., a tuż za pierwszą trójką pojawiła się Konfederacja Korony Polskiej (8,6 proc.).

Koalicja skrajnej prawicy możliwa? Sasin: Wolę Brauna od Tuska

Pytania o sojusz ze skrajną prawicą zostały podsycone wypowiedzią Jacka Sasina. Były wicepremier z rządu Mateusza Morawieckiego powiedział, że "nie wyklucza koalicji z Konfederacją Korony Polskiej", gdyż "woli Brauna niż Tuska". Jego słowa z wywiadu dla TVN24 tonował prezes PiS.

Jarosław Kaczyński wskazał, że Grzegorz Braun wszedł na "pole negacjonizmu" - negowania zbrodni wojennych popełnionych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

- To jest człowiek poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce, i w cywilizowanym świecie w polityce. Doskonale to wiemy. Natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców - zaznaczył prezes.

