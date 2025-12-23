Zima coraz mocniej zaznaczy swoją obecność. Trzeba się przygotować na marznące opady. We wtorek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z oblodzeniem dla wielu miejsc na południu Polski.

Nadchodzą mrozy. Żółte alerty w pięciu województwach

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu lub mżawki, przechodzących w deszcz ze śniegiem i śnieg, co będzie powodować ich oblodzenie" - czytamy w komunikacie udostępnionym przez IMGW.

W niektórych miejscach na południowych krańcach Polski temperatura przy gruncie może spadać do -7, -4 stopni Celsjusza, a "ujemna temperatura powietrza utrzyma się co najmniej przez kolejne dwie doby" - ostrzegają specjaliści z Instytutu.

Obecnie żółte alerty dotyczące oblodzenia obowiązują w następujących województwach:

południowej części dolnośląskiego ;

południowo-wschodnich powiatach opolskiego ;

powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim w województwie śląskim ;

południowej połowie małopolskiego ;

południowej części podkarpackiego.

Ostrzeżenia te wejdą w życie o godz. 14:00 i 16:00 i pozostaną w mocy do godz. 2:00 w nocy z wtorku na środę.

Niebezpiecznie przez całą noc. Może być ślisko

Po zachodzie słońca trzeba będzie uważać nie tylko na oblodzenie. Cały czas będzie pochmurnie, z miejscowymi opadami śniegu.

Synoptycy w nocy nie wykluczają mrozu sięgającego -12, -9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, około -5 stopni w centrum do -2 i zera na południowym zachodzie. Kierowcy i piesi będą musieli zachować szczególną ostrożność, ponieważ na drogach i chodnikach może być ślisko.

