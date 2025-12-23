W skrócie Niewielki samolot meksykańskiej marynarki wojennej rozbił się u wybrzeży Teksasu.

W katastrofie zginęło pięć osób, dwie przeżyły, los jednej osoby pozostaje nieznany.

Przyczyna wypadku nie jest znana, ale panowały trudne warunki pogodowe z powodu gęstej mgły.

Do wypadku doszło na morzu, gdy samolot medyczny King Air ANX 1209 meksykańskiej marynarki wojennej, wynajęty przez meksykańską fundację niosącą pomoc dzieciom z poważnymi poparzeniami, zbliżał się do Galveston.

Spośród ośmiu osób na pokładzie samolotu - czterech wojskowych i czterech cywilów - pięć zginęło, a dwie przeżyły i zostały uratowane - poinformowała meksykańska marynarka wojenna.

Agencja AP przekazała, że wśród ofiar śmiertelnych jest dwuletnie dziecko.

Los jednej osoby pozostaje "nieznany", a poszukiwania prowadzone są przez straż przybrzeżną USA.

Jak przekazała agencja AFP, samolot wykonywał misję humanitarną. Maszynę wykorzystano do transportu medycznego.

Według serwisu Flight Radar, samolot wystartował z Meridy w meksykańskim stanie Jukatan o godz. 18.46 GMT (19.46 czasu polskiego), a ostatni raz został zarejestrowany o godz. 21.01 GMT nad zatoką Galveston, w pobliżu międzynarodowego lotniska Scholes.

Przyczyna wypadku nie jest znana. Wiadomo jednak, że w okolicy Galveston widoczność była bardzo słaba ze względu na gęstą mgłę.

Źródło: AFP, AP

