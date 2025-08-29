Rosjanie w nocy ze środy na czwartek dokonali zmasowanego ataku na Kijów. Według najnowszych szacunków śmierć poniosło 25 osób, a kolejnych kilkadziesiąt zostało rannych.

W ostrzale uszkodzony został m.in. budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kijowie.

Wojna w Ukrainie. UE potępiła Rosję. Wyłamały się tylko Węgry

W piątek, w związku z atakiem na stolicę Ukrainy, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przygotowała oświadczenie, potępiające Federację Rosyjską. Dokument zawierał zapis, dotyczący lekceważenia przez Moskwę prawa międzynarodowego.

Jak podało Polskie Radio, tylko Węgry nie poparły oświadczenia.

"Ostatnie ataki Rosji na Kijów i wiele innych ukraińskich miast stanowią celową eskalację konfliktu" - zaznaczyła Kallas.

Polityk podkreśliła, że "podważają one wysiłki na rzecz pokoju".

"Ataki na ludność cywilną i cele niewojskowe są zbrodniami wojennymi. Wszyscy dowódcy, sprawcy i współsprawcy tych poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji.

Zapowiadała, że państwa UE przyspieszą prace nad przygotowaniem 19. pakietu sankcji na Rosję.

Atak na Kijów. Liczba ofiar wzrosła do 25

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą.

"Dziękuję za szczere wyrazy współczucia dla wszystkich ludzi i rodzin, które straciły swoich bliskich w wyniku wczorajszego rosyjskiego ostrzału Kijowa" - oświadczył Zełenski.

"W chwili obecnej wiadomo o 25 zabitych, wśród nich czworo dzieci, dziesiątki osób zostały ranne. To absolutnie podły atak, który pokazuje prawdziwe zamiary Putina - kontynuować zabijanie, a nie podejmować działania na rzecz pokoju" - napisał na Telegramie.

Zełenski ujawnił, że rozmawiał z Costą m.in. o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Za jedną z podstawowych (gwarancji - red.) uważamy członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Oczekujemy, że już wkrótce, razem z Mołdawią, będziemy mieli postępy w tej sprawie" - podkreślił.

Według ukraińskich Sił Powietrznych w nocy ze środy na czwartek i w czwartek rano Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, w których użyła blisko 600 dronów i ponad 30 rakiet. Był to pierwszy tak duży atak na Ukrainę od kilku tygodni.

