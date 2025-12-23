W skrócie Niemowlę z Mościc trafiło w ciężkim stanie do szpitala z obrażeniami ciała.

Rodzicom postawiono zarzuty m.in. znęcania się ze szczególnym okrucieństwem.

Rodzice zostali także zatrzymani i tymczasowo aresztowani.

Do zdarzenia doszło w Mościcach (woj. lubuskie). O sprawie jako pierwsza poinformowała TVP3. Z relacji wynikało, że niemowlę z obrażeniami na ciele trafiło w ciężkim stanie do szpitala.

Polsatnews.pl potwierdził, że rodzice usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, nieudzielenia pomocy i narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia.

Lubuskie. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala

- Potwierdzam, że zajmujemy się tą sprawą. Zatrzymani i tymczasowo aresztowani zostali rodzice - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak wiadomo, to rodzice zgłosili się z dzieckiem do medyków. Wówczas czteromiesięczne niemowlę trafiło do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie do placówki medycznej w Zielonej Górze. Obecnie czteromiesięczne niemowlę przebywa w szpitalu w Nowej Soli.

Mariola Wojciechowska-Grześkowiak przekazała także, że na sprawą zajmuje się gorzowska Prokuratura Okręgowa. Ze względu na charakter postępowania nie może ona jednak udzielać dodatkowych informacji.

Mościce. Rodzice zatrzymani i tymczasowo aresztowani

TVP3 dodaje, że do zatrzymania rodziców doszło ze względu na fakt, iż w ocenie kuratora i pracownika socjalnego w rodzinie mogło dojść do incydentalnej przemocy lub nieszczęśliwego wypadku.

Wojciechowska-Grześkowiak w rozmowie z polsatnews.pl przekazała również, że rodzice niemowlęcia mają jeszcze jedno, starsze dziecko. Po interwencji pracowników zostało ono odebrane z domu i trafiła pod opiekę pieczy zastępczej.

