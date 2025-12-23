Niemowlę w szpitalu, porażające odkrycie lekarzy. Rodzice aresztowani

Czteromiesięczne niemowlę w stanie ciężkim trafiło do szpitala w Lubuskiem. W związku z poczynionymi ustaleniami rodzice niemowlęcia zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani. Prokuratura postawiła im m.in. zarzuty znęcania się. Parze odebrano też drugie ich dziecko. Służby ujawniają pierwsze szczegóły.

Szpitalny korytarz z metalowym łóżkiem na kółkach oraz personelem medycznym w niebieskich fartuchach, przemieszczającym się po jasnej, czystej podłodze.
Czteromiesięczne niemowlę z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Rodzice zostali aresztowani (Zdjęcie ilustracyjne)123RF/PICSEL

  • Niemowlę z Mościc trafiło w ciężkim stanie do szpitala z obrażeniami ciała.
  • Rodzicom postawiono zarzuty m.in. znęcania się ze szczególnym okrucieństwem.
  • Rodzice zostali także zatrzymani i tymczasowo aresztowani.
Do zdarzenia doszło w Mościcach (woj. lubuskie). O sprawie jako pierwsza poinformowała TVP3. Z relacji wynikało, że niemowlę z obrażeniami na ciele trafiło w ciężkim stanie do szpitala.

Polsatnews.pl potwierdził, że rodzice usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, nieudzielenia pomocy i narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia.

Lubuskie. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala

- Potwierdzam, że zajmujemy się tą sprawą. Zatrzymani i tymczasowo aresztowani zostali rodzice - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak wiadomo, to rodzice zgłosili się z dzieckiem do medyków. Wówczas czteromiesięczne niemowlę trafiło do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie do placówki medycznej w Zielonej Górze. Obecnie czteromiesięczne niemowlę przebywa w szpitalu w Nowej Soli.

    Mariola Wojciechowska-Grześkowiak przekazała także, że na sprawą zajmuje się gorzowska Prokuratura Okręgowa. Ze względu na charakter postępowania nie może ona jednak udzielać dodatkowych informacji.

    Mościce. Rodzice zatrzymani i tymczasowo aresztowani

    TVP3 dodaje, że do zatrzymania rodziców doszło ze względu na fakt, iż w ocenie kuratora i pracownika socjalnego w rodzinie mogło dojść do incydentalnej przemocy lub nieszczęśliwego wypadku.

    Wojciechowska-Grześkowiak w rozmowie z polsatnews.pl przekazała również, że rodzice niemowlęcia mają jeszcze jedno, starsze dziecko. Po interwencji pracowników zostało ono odebrane z domu i trafiła pod opiekę pieczy zastępczej.

