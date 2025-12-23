Wojsko Polskie ostrzega. "Intensywna rosyjska operacja kognitywna"

Wojsko Polskie ostrzegło w mediach społecznościowych przed "intensywną rosyjską operacją kognitywną. Zdaniem wojska prowadzone przez Rosję działania w sieci mają na celu zaostrzenie relacji polsko-ukraińskich. "Setki komentarzy pod fałszywymi postami wskazują na brak refleksji" - podano w komunikacie. Wojskowi wydali dla obywateli także specjalne porady.

  • Wojsko Polskie ostrzega przed rosyjską operacją kognitywną wymierzoną w relacje polsko-ukraińskie.
  • Rosja stosuje dezinformację wykorzystując fałszywe narracje i manipulacje wokół przypadkowych wydarzeń.
  • Służby zalecają krytyczne myślenie i samodzielne sprawdzanie informacji w internecie.
Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzegł w mediach społecznościowych przed "intensywną rosyjską operacją kognitywną", która ma na celu zniszczenie relacji polsko-ukraińskich.

W komunikacie podkreślono, iż Rosja do budowania narracji wykorzystuje m.in.: zdarzenia dywersyjne, podpalenia oraz podkładanie ładunków. Częstym zjawiskiem było także podpinanie narracji antyukraińskich pod przypadkowe wydarzenia.

    Wojsko Polskie podaje przykład 12-latki z Jeleniej Góry, podejrzewanej o zabójstwo o rok młodszej koleżanki. W bańkach informacyjnych pojawiły się nieprawdziwe informacje, iż dziewczynka jest Ukrainką chodzącą do szkoły w Jeleniej Górze.

    Rosyjskie "wrogie narracje" w internecie. Wojsko Polskie ostrzega

    "Setki komentarzy pod fałszywymi postami wskazują na brak refleksji i prób sprawdzenia w Internecie prawdopodobieństwa narodowości dziecka. Natomiast nastolatka wzrastała od małego w tej miejscowości i lokalnie wszyscy się znali, łącznie z historią życiową rodziców" - czytamy w komunikacie wojska.

      Służby podkreśliły, iż najlepszym sposobem by być odpornym na fałszywe informacje oraz wrogie narracje jest "krytyczne myślenie oraz wyciąganie wniosków z własnego śledztwa w internecie".

