W skrócie Wojsko Polskie ostrzega przed rosyjską operacją kognitywną wymierzoną w relacje polsko-ukraińskie.

Rosja stosuje dezinformację wykorzystując fałszywe narracje i manipulacje wokół przypadkowych wydarzeń.

Służby zalecają krytyczne myślenie i samodzielne sprawdzanie informacji w internecie.

Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzegł w mediach społecznościowych przed "intensywną rosyjską operacją kognitywną", która ma na celu zniszczenie relacji polsko-ukraińskich.

W komunikacie podkreślono, iż Rosja do budowania narracji wykorzystuje m.in.: zdarzenia dywersyjne, podpalenia oraz podkładanie ładunków. Częstym zjawiskiem było także podpinanie narracji antyukraińskich pod przypadkowe wydarzenia.

Wojsko Polskie podaje przykład 12-latki z Jeleniej Góry, podejrzewanej o zabójstwo o rok młodszej koleżanki. W bańkach informacyjnych pojawiły się nieprawdziwe informacje, iż dziewczynka jest Ukrainką chodzącą do szkoły w Jeleniej Górze.

"Setki komentarzy pod fałszywymi postami wskazują na brak refleksji i prób sprawdzenia w Internecie prawdopodobieństwa narodowości dziecka. Natomiast nastolatka wzrastała od małego w tej miejscowości i lokalnie wszyscy się znali, łącznie z historią życiową rodziców" - czytamy w komunikacie wojska.

Służby podkreśliły, iż najlepszym sposobem by być odpornym na fałszywe informacje oraz wrogie narracje jest "krytyczne myślenie oraz wyciąganie wniosków z własnego śledztwa w internecie".

