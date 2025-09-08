W niedzielę w miejscowości Kötcse nad Balatonem odbyło się coroczne spotkanie elit Fideszu z premierem Viktorem Orbanem. Wydarzenie to jest najważniejszym forum tej partii od 2004 roku, podczas którego politycy wyznaczają sobie cele na najbliższe miesiące.

Jak zaznaczają media, wystąpienie Orbana było symbolicznym początkiem kampanii przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami parlamentarnymi. Węgierski premier uderzał w Unię Europejską i popierającą brukselskie elity opozycję.

- Cywilizacja zachodnia jako taka nie znajduje się już na Zachodzie, ale w Europie Środkowej - mówił, cytowany przez gazetę "Magyar Nemzet".

Orban wypowiedział się pozytywnie o Polsce, gdzie, jego zdaniem, "liberalna hegemonia zaczyna się kończyć za sprawą nowego prezydenta", co może mieć również pozytywny wpływ na państwa Grupy Wyszehradzkiej. Stwierdził ponadto, że Zachód musi zaakceptować, że Władimir Putin pozostaje prezydentem Rosji i że Rosjanie wygrali wojnę.

Wojna w Ukrainie. Viktor Orban mówił o podziale państwa

Premier Węgier stwierdził, że "los Ukrainy wydaje się przesądzony" a "podział kraju już się rozpoczął". - Dziś Europa "elegancko" dyskutuje o gwarancjach bezpieczeństwa, ale te gwarancje w rzeczywistości oznaczają podział Ukrainy (...) Strefa rosyjska już istnieje, dziś debata dotyczy tylko tego, jaki obszar powinna obejmować - powiedział.

Według Orbana Ukraina zostanie podzielona na trzy części: strefę rosyjską, strefę zdemilitaryzowaną i strefę zachodnią.

Ponadto Orban ponownie sprzeciwił się przystąpieniu Ukrainy do UE i NATO, twierdząc, że "doprowadzi to do wojny z Rosją" i "zniszczenia europejskiej gospodarki". Jednocześnie wezwał do zawarcia z Rosją porozumienia, które przewidywałoby "strategiczną współpracę i odmowę Ukrainie przystąpienia do struktur euroatlantyckich".

Napięcia na linii Ukraina - Węgry. W tle ataki na ropociąg Przyjaźń

Kierowany przez Viktora Orbana rząd Węgier zarzuca regularnie Brukseli "przedłużanie wojny w Ukrainie" poprzez dostarczanie zaatakowanemu przez Rosję państwu pomocy wojskowej.

Budapeszt - powołując się na sytuację mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu -blokuje też otwarcie pierwszego tzw. klastra negocjacyjnego z Ukrainą, do czego wymagana jest jednomyślność państw członkowskich UE.

W ostatnim czasie napięcia między Budapesztem a Kijowem się nasiliły. Siły ukraińskie kilkukrotnie zaatakowały ropociąg Przyjaźń na terytorium Rosji, przerywając tym samym dostawy surowca na Węgry. Ataki zostały skrytykowane przez władze w Budapeszcie, które nazwały je próbą wciągnięcia Węgier do wojny.

