W skrócie Premierzy Węgier i Słowacji apelują do UE o zniesienie sankcji wobec sześciu rosyjskich oligarchów, proponując w zamian przedłużenie innych restrykcji.

Kraje te wykorzystują prawo weta i argumentują, że sankcje UE są bardziej dotkliwe dla europejskiej gospodarki niż dla Rosji.

Unia Europejska rozważa kompromis i ewentualne zmiany, dotyczące przedłużania i zakresu sankcji, podczas gdy USA planują dodatkowe restrykcje wobec Rosji w razie niepowodzenia ws. zakończenia wojny w Ukrainie.

Sankcje, które po 18 rundach unijnych porozumień obejmują obecnie ponad 2,6 tys. osób i firm, muszą być jednomyślnie przedłużane co sześć miesięcy, zazwyczaj w połowie marca i września. Na liście objętych unijnymi restrykcjami aktualnie znajdują się m.in. Władimir Putin, Siergiej Ławrow oraz biznesmeni oskarżani o finansowanie lub czerpanie korzyści z rosyjskiej wojny w Ukrainie.

Węgry i Słowacja chcą jednak zniesienia zamrożenia aktywów i zakazu wizowego wobec sześciu biznesmenów.

Wojna w Ukrainie. Węgry i Słowacja wskazują na sześciu Rosjan

Ostatnio zarówno Węgry, jak i Słowacja, wykorzystały swoje prawo weta, aby usunąć z listy sankcyjnej niektóre z głośnych nazwisk. Oba kraje utrzymują wciąż bliskie stosunki polityczne z Kremlem i argumentują, że sankcje UE bardziej uderzają w europejską gospodarkę, niż w tę rosyjską.

W marcu rosyjski biznesmen Wiaczesław Mosze Kantor, rosyjski minister sportu Michaił Diegtiariow i siostra miliardera Aliszera Usmanowa - Gulbahor - zostali usunięci z listy po tygodniach żmudnych negocjacji dyplomatycznych między europejskimi urzędnikami.

W zeszłym roku z kolei w podobny sposób usunięto Arkadija Wołoża, współzałożyciela rosyjskiego giganta internetowego Yandex, rosyjskiego biznesmena Siergieja Mndoiantsa, szefa rosyjskiego nacjonalistycznego klubu motocyklowego Nocne Wilki w Europie Jozefa Hambalka i matkę założyciela Grupy Wagnera Wiolettę Prigożynę.

Twarde weto Budapesztu i Bratysławy. Chcą zmusić UE do kompromisu

Według kilku unijnych dyplomatów, wypowiadających się anonimowo, Słowacja tym razem chce usunąć biznesmenów Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana, zaś Węgry naciskają na przywrócenie przywilejów oligarchom Dmitrijowi Mazepinowi, Piotrowi Awenowi, Musie Bazhaewowi oraz Albertowi Awdolijanowi.

Większość z tych nazwisk była już wcześniej zgłaszana do usunięcia, z wyjątkiem Awdoljana, na którego Bruksela nałożyła sankcje dopiero w lutym.

Pozostałe państwa członkowskie proponują tymczasem alternatywne rozwiązanie: usunięcie tylko jednego lub dwóch tzw. słabych przypadków, czyli osób, które najprawdopodobniej i tak zostałyby usunięte, ponieważ zostały ukarane na podstawie słabych dowodów, mogących nie obronić się w sądzie. Ponadto, chcą również, aby sankcje były przedłużane co 12 miesięcy.

Zarówno Budapeszt, jak i Bratysława odrzuciły tę propozycję w rozmowach na niższym szczeblu w Brukseli, ale od środy nad rozwiązaniami debatują ambasadorzy UE.

Pewien rodzaj kompromisu spodziewany jest w przyszłym tygodniu z uwagi na upływający 15 września termin obowiązywania obecnych sankcji.

Sankcje wobec Rosji nie działają?

Unian informował jakiś czas temu, że UE rozważa po raz pierwszy wprowadzenie sankcji wtórnych wobec krajów, które pomagają Rosji obejść obecne restrykcje. Mowa tu w szczególności o zakazie eksportu szeregu towarów do Rosji. Poza tym, europejscy ministrowie zastanawiają się nad wprowadzeniem dodatkowych sankcji wobec rosyjskiego sektora naftowego i gazowego oraz finansowego.

Jednocześnie Politico donosi, że USA rozważają nałożenie na Rosję bolesnych sankcji, ponieważ ta realnie nie wykazuje woli zakończenia wojny w Ukrainie. Wydaje się jednak, że Trump pozostawi tę opcję na wypadek fiaska ewentualnych rozmów pokojowych.

Inną kwestią jest to, że dotychczasowe sankcje nie działają tak, jak powinny. Dziennikarze "The New York Times" obliczyli, że spośród ponad 6 tys. osób, znajdujących się na amerykańskiej liście sankcyjnej, zdecydowana większość to albo osoby prywatne, albo małe firmy-przykrywki. Za pomoc w rosyjskiej agresji ukarano mniej niż 30 dużych przedsiębiorstw zagranicznych, z czego tylko pięć to firmy finansowe.

Źródło: Radio Wolna Europa, Unian, Politico, The New York Times

