Wołodymyr Zełenski pojawił się w Londynie w południe. Chwilę po godzinie 18 prezydent Ukrainy przyjechał na Downing Street, gdzie przywitał go brytyjski premier.

Pierwsza część rozmów Keira Starmera z ukraińskim przywódcą odbywała się przy udziale mediów. Szef brytyjskiego rządu rozpoczynając spotkanie zapowiedział pełne wsparcie dla Ukrainy i Wołodymyra Zełenskiego , podkreślając, że nie zmieni się to do końca trwania wojny.

- Stoimy z panem i z Ukrainą tak długo, jak to będzie konieczne. Mam nadzieję, że słyszał pan te krzyki na ulicy. To naród Zjednoczonego Królestwa, który chciał pokazać swoje wsparcie i to, jak bardzo szanują pana - mówił brytyjski premier, dodając, że jego kraj chce zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa i suwerenności.