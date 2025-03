Tuż po zakończeniu spotkania przywódców w Lancaster House w Londynie, niemiecka polityk wyszła do dziennikarzy i przedstawiła pokrótce szczegóły rozmów . Ursula von der Leyen podkreśliła, że jednym z głównych tematów było wsparcie Ukrainy ze strony krajów Zachodu .

- Musimy sprawić by Ukraina była na pozycji siły, by miała środki, żeby wzmacniać swój kraj i się chronić. Chodzi o przeżycie w wymiarze gospodarczym, jak i obronność w wymiarze wojskowym. Musimy działać tak, by Ukraina nie była narażona na najazd kogoś z zewnątrz. Musimy się skoncentrować nie tylko na dostawach pomocy wojskowej, ale także pomocy w sektorze energetycznym - tłumaczyła.