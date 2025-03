"Pokój przez siłę". Stanowcze słowa premiera przed wylotem do Londynu

- Umiesz liczyć, licz na siebie. Europa potrzebuje wiary w to, że jest globalną potęgą - mówił tuż przed wylotem do Londynu premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu wezwał Europę do przebudzenia i zapewnił, że będzie ona dla USA najbardziej pożądanym sojusznikiem, a nie alternatywą. Jak dodał, w pełni poparł inicjatywę premier Włoch, która wezwała do zorganizowania szczytu USA-Europa-Ukraina.