Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała poprawki do swojego projektu kolejnego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Wcześniej Parlament Europejski zagroził jego zablokowaniem, jeśli KE nie dokona w nim zmian.

Von der Leyen w liście skierowanym do przewodniczącej PE Roberty Metsoli oraz kierującej prezydencją w UE premier Danii Mette Frederiksen - który KE przekazała dziennikarzom w Brukseli - zapowiedziała, że dokona korekt w swoim projekcie. Chodzi m.in. o wzmocnienie roli regionów w wydatkowaniu środków UE.

KE. Propozycja budżetu odrzucona

To reakcja na listy szefów największych frakcji w PE, którzy we wrześniu odrzucili propozycję budżetu KE, wskazując m.in., że ogranicza ona rolę regionów w wydatkowaniu unijnych środków. Podnosili też, że projekt jest za mało ambitny, m.in. jeśli chodzi o rolnictwo.

Von der Leyen w poniedziałek rozmawiała na ten temat z Metsolą i przedstawicielami duńskiej prezydencji.

"Doprecyzowaliśmy i wzmocniliśmy nasze cele w trzech kluczowych obszarach: zabezpieczenie roli regionów, wzmocnienie tożsamości Wspólnej Polityki Rolnej i usprawnienie zarządzania" - zapowiedziała szefowa KE we wpisie na portalu X.

Dodała, że w środę w Parlamencie Europejskim weźmie udział w debacie na ten temat.

Von der Leyen o "ambitnym projekcie budżetu UE"

W datowanym na niedzielę liście do Metsoli i Frederiksen, który KE przekazała brukselskim korespondentom, von der Leyen powtórzyła, że jej zdaniem Komisja zaproponowała w lipcu ambitny projekt budżetu UE.

Zapowiedziała jednak, że proponuje wprowadzenie tzw. kontroli regionalnej, która ma za zadanie zagwarantować pełne zaangażowanie władz regionalnych w przygotowanie, wdrażanie i ocenę planów wydawania środków unijnych. Zapowiedziała też, że chronione będzie wsparcie dla regionów słabiej rozwiniętych.

Szefowa KE dodała, że Wspólna Polityka Rolna (WPR) zachowa swój wspólnotowy charakter, tak żeby rolnicy we wszystkich krajach byli traktowani tak samo. KE proponuje też wprowadzenie rozwiązań, które miałyby zagwarantować ciągłość inwestycji na obszarach wiejskich. Zachowana ma zostać też rola władz regionalnych w wydatkowaniu środków na rolnictwo.

Von der Leyen zapowiedziała też wzmocnienie roli PE i Rady w procesie budowy nowego budżetu UE na lata 2028 - 2034.

Budżet UE na lata 2028 - 2034. Negocjacje trwają

Budżet długoterminowy UE jest przyjmowany w ramach specjalnej procedury. Najpierw państwa członkowskie muszą go zatwierdzić jednomyślnie, a następnie Parlament Europejski musi wyrazić na to zgodę. Jeśli Parlament nie uzyska wymaganej większości, projekt zostaje odrzucony.

Już w lipcu, w momencie publikacji projektu budżetu na lata 2028-34, część europosłów największych frakcji, w tym Europejskiej Partii Ludowej, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Socjalistów i Demokratów, wyraziła się krytycznie o niektórych elementach propozycji Komisji Europejskiej.

Eurodeputowani argumentowali wtedy, że - ich zdaniem - projekt powinien zawierać więcej środków na politykę spójności i rolnictwo, a także zachować autonomię regionów w wykorzystaniu unijnych środków.

- Komisja Europejska próbuje zmieniać to, co dobrze działa w budżecie, zamiast skupić się na rzeczywistych priorytetach - ocenił wtedy sprawozdawca PE ds. budżetu, europoseł Siegfried Muresan (EPL). Jak dodał, poziom proponowanego budżetu jest niewystarczający wobec rosnących wyzwań.

Choć negocjacje nadal znajdują się na wczesnym etapie, Komisja Europejska próbuje znaleźć wspólny mianownik w rozmowach z Parlamentem Europejskim.

