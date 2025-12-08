Trzęsienie ziemi w północnej Japonii. Władze alarmują, możliwe tsunami
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 nawiedziło Japonię - informują zagraniczne media. Ze względu na sytuację Japońska Agencja Meteorologiczna alarmuje, że północno-wschodnie wybrzeże kraju może zostać dotknięte tsunami o wysokości do trzech metrów. Lokalne media donoszą o poszkodowanych.
W skrócie
- Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło północną Japonię, a władze ostrzegają przed możliwym tsunami na wybrzeżu.
- Epicentrum znajdowało się niedaleko miasta Aomori, a fale tsunami mogą osiągnąć trzy metry wysokości.
- Wcześniej informowano o trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Turcję. Tam nie odnotowano poważniejszych szkód.
Japońska agencja meteorologiczna poinformowała w poniedziałek o silnym trzęsieniu ziemi na północy kraju. Magnitudę wstrząsów oceniono na 7,6.
Trzęsienie zanotowano u wybrzeży na wysokości miasta Aomori i wyspy Hokkaido. Ze względu na sytuację wydano ostrzeżenie przed tsunami i falami o trzymetrowej wysokości.
Japonia. Kraj dotknęło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6
Ostrzeżenie przed tsunami dotyczy prefektur Hokkaido, Aomori i Iwate. Prefektura Aomori leży na północnym krańcu wyspy Honsiu, sąsiadującej z Hokkaido, a prefektura Iwate znajduje się nieco dalej na południe.
Według informacji przekazanych przez publiczną stację telewizyjną NHK pierwsza fala miała pojawić się około godziny 23.40 czasu lokalnego (15.40 w Polsce) w porcie w północnej części regionu Aomori, w rejonie miasta Misawa.
AFP dodaje, że na ten moment japońskie władze odnotowały tsunami o wysokości do 50 centymetrów będące skutkiem wstrząsów.
Epicentrum wstrząsów znajdowało się około 80 km od wybrzeży prefektury Aomori, na głębokości 50 kilometrów.
Z ustaleń agencji wynika także, że są pierwsi poszkodowani, którzy ucierpieli w wyniku zdarzenia. Szczegółów obecnie jednak brak.
Trzęsienie ziemi w Japonii. Władze alarmują przed możliwym tsunami
Japonia leży na styku czterech głównych płyt tektonicznych, wzdłuż zachodniej krawędzi Pacyficznego Pierścienia Ognia, i jest jednym z najbardziej aktywnych tektonicznie krajów na świecie.
Z tego powodu w kraju odnotowuje się kilkadziesiąt trzęsień ziemi każdego miesiąca. Rocznie dochodzi nawet do 1,5 tys. tego typu zdarzeń, z czego zdecydowana większość jest niewyczuwalna dla ludzi. Ze względu na stale występujące zagrożenie kraj dysponuje zintegrowanym systemem zapobiegania katastrofom.
Wstrząsy dotknęły także popularny kurort w Turcji
Przypomnijmy, że to niejedyne trzęsienie ziemi odnotowane w poniedziałek. Wcześniej w Turcji w mieście Serik (prowincja Antalya) zanotowano wstrząsy, których siła wyniosła od 4,9 do 5,45.
Użytkownicy mediów społecznościowych donosili, że trzęsienie ziemi miało być odczuwalne również w południowo-zachodniej Turcji i części Cypru.
Władze prowincji Antalya, cytowane przez serwis Turkiye Today, przekazały po czasie, że wstępne informacje na temat zdarzenia nie wykazały poważnych skutków trzęsienia.
Źródła: Reuter, AFP, PAP, Turkiye Today