"Padnij, ukryj się". Ostrzegli miliony ludzi, trzęsienia ziemi nie było

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

"Padnij! Ukryj się! Trzymaj się!" - taki komunikat otrzymało w czwartek miliony Amerykanów. Powiadomienie dotyczyło silnego trzęsienia ziemi, które - zgodnie z zapowiedziami - miało nawiedzić Nevadę. Tak się jednak nie stało, ostrzeżenie było całkowicie fałszywe. - Wciąż próbujemy zrozumieć, dlaczego automatyczny system wczesnego ostrzegania wysłał błędny alert - mówi jeden z geofizyków.

Most Golden Gate na pierwszym planie z wyraźnie widoczną czerwoną konstrukcją, tło stanowi panorama San Francisco z licznymi drapaczami chmur i charakterystycznym budynkiem Transamerica Pyramid, a także fragment wzgórza i woda zatoki
Miliony Amerykanów otrzymało ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi, którego nie byłoJustin SullivanGetty Images

W skrócie

  • Miliony mieszkańców USA otrzymały fałszywy alert o trzęsieniu ziemi w Nevadzie.
  • Amerykańskie służby starają się ustalić, co spowodowało błąd automatycznego systemu ostrzegania.
  • Naukowcy podejrzewają, że przyczyną mógł być ogromny hałas, spowodowany przez zjawisko naturalne lub wywołany działalnością człowieka.
"Automatyczny system wykrywania trzęsień ziemi omyłkowo wysłał ostrzeżenie o wstrząsie o magnitudzie 5,9 w Nevadzie" - oświadczyła w czwartek Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS).

Według niej był to pierwszy taki przypadek, gdy wydano "całkowicie fałszywy" alert.

Fałszywy alarm w USA. Otrzymali ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi, którego nie było

Epicentrum trzęsienia ziemi - według błędnego komunikatu - miało znajdować się w pobliżu miasta Dayton na zachodzie Nevady. Automatyczne powiadomienie na swoje telefony otrzymało więc kilka milionów mieszkańców rejonu Zatoki San Francisco, oddalonej od tego miejsca o około 290 kilometrów.

"Padnij! Ukryj się! Trzymaj się!" - głosił komunikat, który cytuje agencja Reutera.

    Yaareb Altaweel, geofizyk z Narodowego Centrum Informacji o Trzęsieniach Ziemi w Golden w Kolorado, ocenił, że USGS "wciąż próbuje zrozumieć", dlaczego jej automatyczny system wczesnego ostrzegania ShakeAlert wysłał błędny alert o trzęsieniu ziemi.

    - O ile mi wiadomo, nigdy nie mieliśmy takiego fałszywego alarmu - powiedział Altaweel. Dodał, że "widział przypadki", gdy system podawał przesadzoną siłę trzęsienia ziemi lub błędną głębokość, na jakiej doszło do wstrząsu, ale w takich sytuacjach "zostało to natychmiast skorygowane przez dyżurnego sejsmologa".

    Pierwsza tego typu sytuacja w USA. Naukowcy spekulują na temat przyczyn

    Angie Lux z laboratorium sejsmologicznego w Berkeley w Kalifornii również zaznaczyła, że - według jej wiedzy - nigdy wcześniej nie wydano fałszywego alarmu o silnym trzęsieniu ziemi. Podkreśliła, że nie ma pewności, co mogło wywołać taką sytuację i podkreśliła, że zrozumienie tego, co się właściwie stało, zajmie trochę czasu.

    Według badaczki przyczyną mógł być ogromny hałas o pochodzeniu naturalnym lub wywołany przez człowieka - taki jaki towarzyszy eksplozjom, pracom budowlanym, działalności przemysłowej, a nawet przejazdom pociągów czy ciężarówek. Zjawiska naturalne, które mogły wywołać alert, to - jej zdaniem - wiatr i fale oceaniczne.

    Trzęsienie ziemi o magintudzie 5,9 może spowodować niewielkie szkody materialne, lekkie uszkodzenia solidnych budynków i poważne zniszczenia w przypadku obiektów z wadami konstrukcyjnymi.

    Źródło: Reuters

