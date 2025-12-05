W skrócie Miliony mieszkańców USA otrzymały fałszywy alert o trzęsieniu ziemi w Nevadzie.

Amerykańskie służby starają się ustalić, co spowodowało błąd automatycznego systemu ostrzegania.

Naukowcy podejrzewają, że przyczyną mógł być ogromny hałas, spowodowany przez zjawisko naturalne lub wywołany działalnością człowieka.

"Automatyczny system wykrywania trzęsień ziemi omyłkowo wysłał ostrzeżenie o wstrząsie o magnitudzie 5,9 w Nevadzie" - oświadczyła w czwartek Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS).

Według niej był to pierwszy taki przypadek, gdy wydano "całkowicie fałszywy" alert.

Fałszywy alarm w USA. Otrzymali ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi, którego nie było

Epicentrum trzęsienia ziemi - według błędnego komunikatu - miało znajdować się w pobliżu miasta Dayton na zachodzie Nevady. Automatyczne powiadomienie na swoje telefony otrzymało więc kilka milionów mieszkańców rejonu Zatoki San Francisco, oddalonej od tego miejsca o około 290 kilometrów.

"Padnij! Ukryj się! Trzymaj się!" - głosił komunikat, który cytuje agencja Reutera.

Yaareb Altaweel, geofizyk z Narodowego Centrum Informacji o Trzęsieniach Ziemi w Golden w Kolorado, ocenił, że USGS "wciąż próbuje zrozumieć", dlaczego jej automatyczny system wczesnego ostrzegania ShakeAlert wysłał błędny alert o trzęsieniu ziemi.

- O ile mi wiadomo, nigdy nie mieliśmy takiego fałszywego alarmu - powiedział Altaweel. Dodał, że "widział przypadki", gdy system podawał przesadzoną siłę trzęsienia ziemi lub błędną głębokość, na jakiej doszło do wstrząsu, ale w takich sytuacjach "zostało to natychmiast skorygowane przez dyżurnego sejsmologa".

Pierwsza tego typu sytuacja w USA. Naukowcy spekulują na temat przyczyn

Angie Lux z laboratorium sejsmologicznego w Berkeley w Kalifornii również zaznaczyła, że - według jej wiedzy - nigdy wcześniej nie wydano fałszywego alarmu o silnym trzęsieniu ziemi. Podkreśliła, że nie ma pewności, co mogło wywołać taką sytuację i podkreśliła, że zrozumienie tego, co się właściwie stało, zajmie trochę czasu.

Według badaczki przyczyną mógł być ogromny hałas o pochodzeniu naturalnym lub wywołany przez człowieka - taki jaki towarzyszy eksplozjom, pracom budowlanym, działalności przemysłowej, a nawet przejazdom pociągów czy ciężarówek. Zjawiska naturalne, które mogły wywołać alert, to - jej zdaniem - wiatr i fale oceaniczne.

Trzęsienie ziemi o magintudzie 5,9 może spowodować niewielkie szkody materialne, lekkie uszkodzenia solidnych budynków i poważne zniszczenia w przypadku obiektów z wadami konstrukcyjnymi.

Źródło: Reuters

