Lot bojowy, w którym brał udział tragicznie zmarły pilot, miał miejsce w poniedziałkowe południe na wschodnim odcinku linii frontu,

Ukraiński pilot zginął na misji. Wojsko bada sprawę

Jak podały w mediach społecznościowych ukraińskie Siły Powietrzne, zmarłym jest starszy nawigator 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego Jewgienij Witalijowicz Iwanow.

Ukraińskie siły zbrojne nie zdradziły jednak szczegółów misji, w jakiej brał udział zmarły żołnierz. Nie podano również okoliczności ani bezpośredniej przyczyny jego śmierci.

"Okoliczności zdarzenia są badane. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom pilota" - czytamy w oświadczeniu ukraińskiego wojska.

Wojna w Ukrainie. Kijów traci pilotów myśliwców

Jak zauważa "The Kyiv Independent", od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie śmierć poniosło kilku doświadczonych ukraińskich pilotów.

Do ostatniego tego typu zdarzenia doszło pod koniec sierpnia tego roku, gdy pilot myśliwca MIG-29 Serhij Bondar rozbił się podczas lądowania po zakończeniu misji bojowej.

Siły Powietrzne podkreślają, że w ostatnich miesiącach, w których rosyjskie wojsko coraz częściej i intensywniej atakuje Ukrainę z powietrza, piloci odpierający ataki wraz z naziemną obroną powietrzną, narażeni są na większe niebezpieczeństwo.

Źródło: "The Kyiv Independent"

"Tusku, dlaczego?" Fogiel zwrócił się do premiera Polsat News Polsat News