Monety były schowane w wnęce w nodze piaskowcowej rzeźby , stanowiącej część epitafium dla hrabiny i hrabiego. Te najcenniejsze, złote, były owinięte w papier i oznaczone jako należące do skarbca kościelnego .

Cenne monety odkryte w kościele. "Cud, że nie wyszły na jaw wcześniej"

Eksperci sugerują, że monety pochodziły z opłat za specjalne nabożeństwa, takie jak śluby, chrzty i pogrzeby, a także z należności "za miejsca siedzące" w świątyni. Co więcej, w skarbie znajdują się "złote anioły", dukaty oraz srebrne talary. - To cud, że on nie wyszedł na jaw wcześniej - komentuje Ulf Dräger, kurator i kierownik działu w Państwowym Gabinecie Monet Saksonii-Anhalt w Niemczech, cytowany przez Live Science.