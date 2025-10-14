W skrócie Radosław Sikorski podczas wizyty w Londynie podkreślił konieczność wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na działania hybrydowe Rosji wobec Polski, w tym ataki cybernetyczne i działania na granicy z Białorusią.

Sikorski zaznaczył, że Rosja potrafi się reformować jedynie wtedy, kiedy przegrywa wojnę.

Radosław Sikorski we wtorek składa wizytę w Wielkiej Brytanii. W przemówieniu w tamtejszym parlamencie szef polskiej dyplomacji mówił o agresywnej polityce Rosji i wojnie w Ukrainie.

Wielka Brytania. Radosław Sikorski z wizytą w Londynie. "Musimy wspólnie stawić temu czoła"

Sikorski zwrócił uwagę, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, zmaga się z działaniami hybrydowymi ze strony Rosji. Wyjaśnił, że w przypadku Polski chodzi m.in. o wysyłanie do naszego kraju nielegalnych migrantów z Białorusi, podpalenia oraz ataki na instytucje finansowe i szpitale.

- Nie wiemy, co jeszcze wymyśli Władimir Putin, aby nas przetestować, ale musimy wspólnie stawić temu czoła i to właśnie robimy - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Rosja - Ukraina. "Rosja reformuje się, gdy przegrywa"

Zdaniem ministra spraw zagranicznych trzeba przekonać Putina, że nie jest w stanie wygrać wojny w Ukrainie.

- Musimy przekonać Putina, że jesteśmy gotowi zostać z Ukrainą, (...) że Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie, że będzie miała zasoby, środki, aby utrzymać ukraińskie państwo, ukraińską armię i ukraiński przemysł obronny. I wtedy Rosja może zostać zmuszona do zmiany kursu - powiedział Sikorski.

Podkreślił, że Rosja w swojej historii nie wygrała m.in. wojny krymskiej, wojny z Japonią w 1905 r. czy wojny z Polską w 1920 r.

- Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę, zatem Rosja musi przegrać tę wojnę z uwagi na Ukrainę, z uwagi na pokój w Europie i z uwagi na samą Rosję. I powinniśmy utrzymać ten kurs, aby jej w tym pomóc - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski w brytyjskim parlamencie. Zaprezentował rosyjskiego drona

Sikorski opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis z wizyty w Londynie.

"Dziś w parlamencie brytyjskim zaprezentowałem irański dron Shahed 136 wykorzystywany przez Rosję przeciwko Ukrainie" - czytamy.

Podkreślił, że "Kreml za pomocą takich dronów terroryzuje Ukraińców, a przy użyciu wabików, wtargnął nad polskie niebo".

Zaznaczył, że do "Londynu dron nie doleci, ale flota złomu może zniszczyć infrastrukturę krytyczną". "Tylko razem wygramy" - dodał.

