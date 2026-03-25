Zwrot ws. spotkania Nawrockiego z Trumpem. Komunikat Białego Domu
Prezydent USA Donald Trump nie weźmie udziału w tegorocznej konferencji środowisk konserwatywnych CPAC w Teksasie - poinformował w środę Biały Dom. Oznacza to, że Trump nie spotka się w Dallas z prezydentem Karolem Nawrockim, który w sobotę wystąpi na konferencji.
W skrócie
- Donald Trump nie pojawi się na konferencji CPAC w Teksasie z powodu napiętego harmonogramu i nie spotka się tam z Karolem Nawrockim.
- Spotkanie prezydenta RP Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem nie było przewidziane w programie wizyty i od początku stało pod znakiem zapytania.
- Plan wizyty Nawrockiego obejmuje wystąpienie na CPAC, wizytę w fabryce F-35 oraz spotkanie z Polonią w Teksasie.
"Prezydent nie może w tym roku uczestniczyć w konferencji CPAC z powodu napiętego harmonogramu. Jest mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem i inne krytycznie ważne kwestie" - przekazał Biały Dom w oświadczeniu.
Prezydent USA ma udać się w piątek do Miami, gdzie będzie uczestniczył w sponsorowanej przez Arabię Saudyjską konferencji FII Priority, a weekend prawdopodobnie spędzi w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.
Trump dotychczas konsekwentnie pojawiał się na konferencjach CPAC, największym zgromadzeniu środowisk konserwatywnych w USA. Podczas poprzedniej edycji tej imprezy, pod Waszyngtonem, spotkał się z ówczesnym prezydentem Polski Andrzejem Dudą.
"Na ten moment nie ma mowy". Źródła z Pałacu o spotkaniu Nawrockiego z Trumpem
Interia jako pierwsza ustaliła, że rozmowa prezydentów w cztery oczy stoi pod dużym znakiem zapytania.
Urzędnicy z Pałacu anonimowo potwierdzili, że program wizyty Karola Nawrockiego od początku nie zakładał spotkania obu prezydentów.
- Mamy swój program wizyty i go realizujemy. Spotkania z prezydentem Trumpem nie ma w planie, bo nie wiadomo, czy w ogóle pojawi się w Dallas. Jak to z prezydentem Trumpem, nigdy nic nie wiadomo - usłyszała nasza dziennikarka Kamila Baranowska w rozmowie ze swoim informatorem.
Przemówienie i wizyta w fabryce F-35. Plan Nawrockiego na wizytę w USA
Interia ustaliła, że główny cel wizyty Karola Nawrockiego to wystąpienie na CPAC, na którym przedstawi rolę Polski, sojuszu amerykańsko-polskiego, podkreśli wspólne wartości i będzie mówił o bezpieczeństwie.
W sobotę Karol Nawrocki odwiedzi teksańską fabrykę samolotów bojowych F-35, aby - jak słyszymy w Pałacu - podkreślić polsko-amerykańską współpracę biznesową, zwłaszcza zbrojeniową. I to jest drugi cel tej wizyty.
Trzeci to niedzielne spotkanie z Polonią, która mieszka w Teksasie.
- Mało kto wie, że Polonia w Teksasie jest jedną z najliczniejszych, to aż 280 tysięcy osób polskiego pochodzenia. To często ludzie, którzy mają potężne biznesy, są aktywni w branżach technologicznych, naukowych itd. Więc i tutaj ten wątek współpracy polsko-amerykańskiej na różnych polach także się pojawi - przekazał urzędnik Pałacu Prezydenckiego.