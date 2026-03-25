W skrócie Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do 36 proc., co jest najniższym wynikiem od czasu jego powrotu do Białego Domu.

Głównymi powodami spadku aprobaty są wzrosty cen benzyny i żywności oraz niechęć do wojny z Iranem.

61 proc. Amerykanów wyraża dezaprobatę wobec nalotów na Iran, według najnowszego badania Reuters/Ipsos.

Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że 36 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia pracę Donalda Trumpa, co stanowi spadek o cztery punkty procentowe w porównaniu z sondażem przeprowadzonym w zeszłym tygodniu. Wówczas wskaźnik poparcia prezydenta Stanów Zjednoczonych wynosił 40 proc.

USA. Donald Trump ze spadkiem poparcia. Nowy sondaż

Agencja Reutera wskazuje na rosnącą niechęć do prezydenta USA, a jako powód wymienia gwałtowny wzrost cen żywności i benzyny od czasu ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

Z badania wynika, że 25 proc. respondentów popiera sposób, w jaki Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami utrzymania. Kwestie ekonomiczne - jak przypomina agencja - były kluczowym elementem jego kampanii prezydenckiej w 2024 roku.

"Wojna USA i Izraela z Iranem budzi kontrowersje wśród Amerykanów, ponieważ podobne sondaże przeprowadzone w całym kraju pokazują, że około połowa wyborców nie pochwala sposobu, w jaki Trump prowadzi wojnę, ani samych działań militarnych w Iranie" - dodaje z kolei dziennik "USA Today".

W pierwszych dniach urzędowania trwającej drugiej kadencji wskaźnik poparcia dla Trumpa wynosił 47 proc. Od zeszłego lata oscyluje wokół 40 proc.

Dziennik dodaje, że utrzymujące się niskie notowania prezydenta mogą niepokoić republikanów, którzy chcą utrzymać kontrolę nad Kongresem po listopadowych wyborach uzupełniających.

Wojna USA - Iran. Amerykanie ocenili ruch Trumpa

Jednocześnie - jak wynika z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos - pozycja Donald Trumpa w Partii Republikańskiej pozostaje silna. 34 proc. z nich nie aprobuje sposobu, w jaki Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami utrzymania. Współczynnik ten wzrósł w ciągu tygodnia o 7 pkt proc.

Nowe badanie wskazuje również, że w centrum zainteresowania Amerykanów pozostaje wojna w Iranie. Z sondażu wynika, że 35 proc. respondentów popiera operację militarną USA, w porównaniu z 37 proc. w badaniu przeprowadzonym w zeszłym tygodniu.

W najnowszym sondażu około 61 proc. Amerykanów wyraża dezaprobatę wobec nalotów na Iran, co stanowi wzrost w porównaniu z sondażem przeprowadzonym w ubiegłym tygodniu, gdy takie zdanie miało 59 proc. respondentów.

Sondaż Reuters/Ipsos, został przeprowadzony na 1272 dorosłych obywatelach USA w dniach 20-23 marca. Margines błędu wynosi 3 pkt proc.

Źródło: Reuters, "USA Today"

