W nowym "Politycznym WF-ie" poznaliśmy wyniku sondażu, jaki pracownia IBRiS wykonała dla Polsat News. Zapytano w nim respondentów, jak oceniają przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Okazało się, że "zdecydowanie dobrze" mówi o szefowej KE 7,6 proc. pytanych, a "raczej dobrze" - 26,9 proc.

Innego zdania jest 18,6 proc. ankietowanych, którzy von der Leyen oceniają "raczej źle". "Zdecydowanie źle" o przewodniczącej Komisji mówi 34,2 proc. Polaków.

Sondaż IBRiS dla Polsat News. Polaków zapytano o ocenę Ursuli von der Leyen

Co ciekawe, znalazło się 5,2 proc. Polaków, którzy nie znają von der Leyen - i taką opcję zaznaczyli w formularzu. Z kolei opcja "nie wiem / trudno powiedzieć" przygarnęła 7,5 proc. ankietowanych..

Sumując rezultaty wskazujące, czego oczekuje respondent, otrzymamy wyniki: "dobrze" - 34,5 proc. oraz "źle" - 52,8 proc.

Sondaż poparcia dla Ursuli von der Leyen. Jak oceniają ją Polacy?

- To jest też pytanie o to, czy Polki i Polacy rozumieją kierunek dzisiejszy Komisji Europejskiej, czy - moim zdaniem - to jest wotum nieufności i dla samej Ursuli von der Leyen, ale nie dla projektu Unii Europejskiej - ocenił Marcin Fijołek.

- Bo z czym kojarzy się dziś UE? Często z Zielonym Ładem, Mercosurem, paktem migracyjnym, praworządnością. Ciężko to obronić, mi się kojarzy von der Leyen, że bohatersko rozwiązuje problemy, które sama stworzyła - uznał Piotr Witwicki.

Jak nadmienił Marcin Fijołek, wycofywanie się Komisji Europejskiej z niektórych polityk świadczy o problemie, jaki ma ze swoim przywództwem. Przypomniał o wyborach w 2019 roku, gdy to PiS tę polityczkę wskazywało - jako słuszną na szefową KE.