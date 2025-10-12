W skrócie Kreml zarzuca Ukrainie i Europie brak chęci do rozmów pokojowych oraz obarcza je winą za niepowodzenia w zakończeniu wojny.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że Rosja jest otwarta na negocjacje, ale Kijów nie wykazuje inicjatywy.

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ironicznie komentuje rosyjską narrację, wytykając jej fałsz i propagandowy charakter.

Mimo początkowo optymistycznych deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa po spotkaniu z Władimirem Putinem sprawa zakończenia wojny w Ukrainie nie posunęła się naprzód.

Rosyjska propaganda kłamliwie przekonuje, że winę za brak postępów ponosi sama Ukraina oraz państwa europejskie. Podkreślane jest, że Zachód jest wrogo nastawiony wobec Moskwy.

Wojna w Ukrainie. Pieskow rzuca oskarżenia wobec Europy. Sikorski odpowiada

Ukraińscy blogerzy wojenni w mediach społecznościowych szeroko komentują ostatnie wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, nazywając je "kłamstwem".

- Strona rosyjska nadal twierdzi, że jest gotowa na pokojowe rozwiązanie. Ale Europejczycy i władze w Kijowie nie wykazują absolutnie żadnej chęci podjęcia jakichkolwiek działań w tym kierunku - stwierdził zgodnie z propagandową narracją Kremla Pieskow.

Na te słowa zareagował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W ironicznym wpisie na platformie X skomentował słowa rzecznika Kremla.

"Rosja pokojowo dokonuje inwazji i bombarduje Ukrainę, a w zamian ukraińscy i europejscy naziści wywołują wojnę, ośmielając się stawiać opór" - napisał Sikorski, wykazując kuriozalny charakter wypowiedzi Pieskowa.

Rosyjska propaganda o zakończeniu wojny na Ukrainie. "Nie wiemy, czy Kijów jest gotowy"

Nie jest to pierwsza wypowiedź rzecznika Kremla, w której Moskwa próbuje obarczyć Kijów odpowiedzialnością za trwający konflikt.

Wcześniej Pieskow podkreślał, że Rosja "jest wdzięczna" Stanom Zjednoczonym za "wysiłki na rzecz zaprowadzenia pokoju", jednak porozumienie musi zostać zawarte bezpośrednio z Ukrainą, a nie z USA.

Pieskow dodawał również, że prezydent Władimir Putin "pozostaje otwarty" na rozmowy z Kijowem, ale jak dotąd nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

- Niestety, nie usłyszeliśmy żadnych oświadczeń w tym kontekście z Kijowa. Nie wiemy więc, czy Kijów jest gotowy, czy nie - mówił Pieskow.

Rzecznik Kremla mówił, że Moskwa rozumie, że Waszyngton chciałby szybkiego postępu w rozmowach pokojowych, ale przyczyny wojny w Ukrainie "są zbyt złożone, aby można je było rozwiązać w ciągu jednego dnia".

