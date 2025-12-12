W piątek przed południem informacje o obsadzeniu stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców przekazała agencja Reutera. Jak powiadomiono, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powołał na ten urząd byłego prezydenta Iraku Barhama Ahmeda Saliha.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców wybrany. To były prezydent Iraku

W liście podpisanym przez Guterresa, datowanym na 11 grudnia, napisano, że Salih został mianowany na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2026 r.

Jednocześnie Reuters wyjaśnia, że "nominacja ma charakter tymczasowy i musi zostać zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR)".

Przypomnijmy, że o to stanowisko ubiegał się także polityk Polski 2050 Szymon Hołownia. W czwartek, po kilkudziesięciogodzinnej wizycie w Nowym Jorku wicemarszałek Sejmu przekazał w sieci, że "raczej się nie nastawia" na to, iż zostanie wybrany w konkursie.

"Chyba po raz pierwszy rekrutacja w Organizacji Narodów Zjednoczonych budzi takie zainteresowanie polskich mediów. To dobrze, bo nie powinniśmy poprzestawać na mocnej pozycji w regionie, czy w Europie, a ubiegać się odważniej o miejsca przy globalnym stole" - pisał Hołownia.

