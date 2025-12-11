W skrócie Szymon Hołownia podsumowuje swoją wizytę w Nowym Jorku i ocenia szanse na objęcie funkcji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców jako niewielkie.

Podkreśla konieczność reformy systemu międzynarodowego oraz rolę Polski na arenie światowej.

W mediach pojawiają się spekulacje o nowej roli dla Hołowni dzięki której pozostałby w USA.

Przegrana w wyborach prezydenckich, topniejące sondaże Polski 2050, odejście z rotacyjnej posady marszałka Sejmu, a także (prawdopodobny) brak szans na objęcie funkcji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) - tak powoli zamyka się bilans 2025 roku w polityce Szymona Hołowni.

Obecny wicemarszałek Sejmu ostatnie kilkadziesiąt godzin spędził w Nowym Jorku, w tym w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityk w poście na Facebooku podsumował krótką wizytę za oceanem.

"Chyba po raz pierwszy rekrutacja w Organizacji Narodów Zjednoczonych budzi takie zainteresowanie polskich mediów. To dobrze, bo nie powinniśmy poprzestawać na mocnej pozycji w regionie, czy w Europie, a ubiegać się odważniej o miejsca przy globalnym stole" - rozpoczął swój wpis Hołownia.

Szymon Hołownia komisarzem ONZ? "Raczej się nie nastawiam"

Według polityka obecny potencjał naszego kraju - jeśli zostanie dobrze rozegrany na zewnątrz i wewnątrz - daje szanse na zajęcie ważnej pozycji w układzie międzynarodowym z szansą na "nie tylko reaktywność".

"To powód do dumy, że Polska, mimo iż sama boryka się przecież z potężnymi wyzwaniami, zwiększa nakłady na pomoc w płonących rejonach świata o kilkaset procent w ostatnich latach" - wskazał walczący jeszcze o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Podkreślił jednocześnie konieczność "radykalnej reformy skostniałego systemu międzynarodowego".

Dotychczasowy (jeszcze) lider Polski 2050 na koniec wpisu spekuluje na temat zbliżającego się finału konkursu o prestiżowe stanowisko w ONZ.

"Kto będzie WYSOKIM Komisarzem ds. Uchodźców - ogłosi Sekretarz Generalny pewnie w przyszłym tygodniu (ja raczej się nie nastawiam), ale wygląda na to, że roboty tu nie zabraknie i dla NISKICH Aspirantów Sztabowych, którzy naprawdę głęboko wierzą, że - jeśli po naszym przejściu przez świat ma na nim zostać cokolwiek jeszcze dla naszych dzieci - Narody powinny być dziś Zjednoczone, a nie Podzielone" - spointował Hołownia.

Media o roli Hołowni w Nowym Jorku. Nowe nieoficjalne ustalenia

Tymczasem "Fakty" TVN ujawniły w środę, że "nieoficjalnie mówi się, że dobre relacje Szymona Hołowni z prezydentem Karolem Nawrockim mogą doprowadzić do przeprowadzki do Nowego Jorku". Były marszałek Sejmu miałby zostać ambasadorem Polski przy ONZ, bo "prezydent nie miałby problemu z odwołaniem obecnego ambasadora Krzysztofa Szczerskiego".

Sam Hołownia nie komentował tych doniesień. Do mediów za to wyciekł fragment jego konwersacji z politykami Polski 2050, w którym ostatecznie przeciął spekulacje i ogłosił, że nie będzie ubiegał się ponownie o fotel szefa partii. Informacje przekazały m.in. Onet oraz "Polityka Insight".

O schedę w ugrupowaniu zawalczą:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Paulina Hennig-Kloska

Joanna Mucha

Michał Kobosko

Rafał Kasprzyk

Ryszard Petru

Bartosz Romowicz.

Wybory na przewodniczącego Polski 2050 zaplanowano na sobotę 10 stycznia.

