- Chciałbym jeszcze raz to podkreślić: to nie Rosja, ale Sojusz Północnoatlantycki poszedł na drogę konfrontacji. To NATO porzuciło dialog z nami i wspólne poszukiwanie sposobów reagowania na realne, a nie wyimaginowane zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. To celowa polityk sojuszu doprowadziła do kryzysu bezpieczeństwa europejskiego na dużą skalę i zniszczenia instrumentów je zapewniających - podkreślił Gruszko.