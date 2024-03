Rosja traci ważnego sojusznika. Pieskow przyznaje: Trudny okres

W rozmowie z portalem AIF Dmitrij Pieskow odniósł się do polityki rządu Nikoli Paszyniana . Władze w Erywaniu zdecydowały w ostatnich tygodniach m.in. o zwiększeniu obecności obserwatorów specjalnej misji Unii Europejskiej w tym regionie.

Zdaniem rzecznika Kremla, to kolejna decyzja, która znacząco utrudnia napięte już relacje na linii Moskwa - Erywań .

Kreml traci ważnego sojusznika

- Teraz faktycznie przeżywamy dość trudny okres w stosunkach z naszą przyjazną, bratnią Armenią . To nawet więcej niż braterstwo, bo mieszka tu (w Rosji - red.) jeszcze więcej Ormian niż w samej Armenii - dodał.

- Co roku (Ormianie mieszkający w Rosji - red.) przekazują republice miliardy dolarów. Jednocześnie region Kaukazu przyciąga uwagę sił spoza tego obszaru - podkreślił.

Marija Zacharowa o "flirtowaniu" Armenii z Zachodem

Jej zdaniem, ostatnie polityczne kroki Armenii to próba "flirtowania" z Zachodem .

- Nie ma to związku z prawdziwymi pierwotnymi i narodowymi interesami Armenii (...) To jest coś, co przygotowano gdzieś w okolicach Brukseli, gulasz informacyjny, którym teraz starają się hojnie nakarmić obywateli Armenii, wymyślając jakieś bajki - przekonywała.