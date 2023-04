Rosja szuka nowych partnerów. Pod wieloma względami to się jej udaje

Kreml po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę i w obliczu sankcji, które niemal zerwały wszelkie więzi Zachodu z Moskwą, zamierza budować bliskie stosunki z państwami "globalnego Wschodu i Południa". Oznacza to reorientację - jak mówi Siergiej Ławrow - w kierunku Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Miniony rok pokazał, że pod wieloma względami Rosji naprawdę się to udaje. Mimo to badacze z Yale przyznają: Gospodarka Rosji jest w stanie zapaści, a oficjalne statystyki są fikcją.

