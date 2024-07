Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji opublikowało oficjalne wyniki II tury wyborów parlamentarnych . Potwierdzają one wskazania sondażu exit poll - zwycięskie po I turze Zjednoczenie Narodowe spadło na trzecie miejsce. Formację Marine Le Pen wyprzedził nawet obóz prezydenta Emmanuela Macrona .

Rosja. Dmitrij Pieskow skomentował wynik wyborów we Francji

Wyborcze rozstrzygnięcia nad Sekwaną skomentował rzecznik Kremla . - Dla Rosji najlepszą rzeczą byłoby zwycięstwo sił politycznych gotowych do podjęcia wysiłków w celu przywrócenia naszych dwustronnych stosunków. Ale na razie nie widzimy takiej jasno wyrażonej woli politycznej z niczyjej strony, więc nie mamy szczególnych nadziei ani złudzeń w tym względzie - stwierdził Dmitrij Pieskow .

Wyniki skomentował także szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, krytykując przebieg drugiej tury. - Wydaje się, że została zaprojektowana właśnie po to, by manipulować wolą wyrażoną przez wyborców w pierwszej turze. Tak naprawdę nie przypomina to demokracji - powiedział ważny polityk reżimu Władimira Putina, gdzie obywatel i jego zdanie ma małe znaczenie.