Jean-Luc Melenchon, będący jednym z liderów skrajnie lewicowej koalicji Nowy Front Ludowy, w swoim wystąpieniu nie ukrywał radości ze zwycięstwa w drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji.

Polityk wezwał prezydenta Emmanuela Macrona do powołania nowego rządu pod przewodnictwem jego ugrupowania.

Wybory we Francji - wyniki. Jean-Luc Melenchon świętuje

- Prezydent Francji Emmanuel Macron musi przyznać się do porażki w wyborach parlamentarnych we Francji, w których lewicowy sojusz Nowy Front Ludowy (NFP) zdobył najwięcej mandatów, choć nie uzyskał bezwzględnej większości. Emmanuel Macron powinien wezwać NFP do utworzenia nowego rządu - podkreślił Melenchon. Reklama

Lider Nowego Frontu Ludowego przyznał, że jego ogromna radość związana jest nie tylko ze zwycięstwem w drugiej turze wyborów, ale także z faktem powstrzymania skrajnie prawicowego ruchu, który liczył na utworzenie rządu.

- Naród jednoznacznie odrzucił propozycję najgorszą dla siebie. Zjednoczenie Narodowe jest dalekie od większości na jaką liczyli. Jest to ogromna ulga dla miażdżącej większości obywateli naszego kraju - stwierdził.



- Wszyscy, którzy poczuli się zagrożeni, mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo wygrali. Wola ludu musi być odtąd ściśle przestrzegana. Żadne kombinacje nie mogą zostać przyjęte - dodał Jean-Luc Melenchon.

Jednocześnie polityk zapowiedział, że nie zamierza rozpoczynać negocjacji z ugrupowaniami związanymi z prezydentem Macronem "nawet jeśli w obecnym stanie Nowy Front Ludowy miałby jedynie względną większość".

Wyniki wyborów we Francji. Exit poll dla lewicy

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez IPSOS, najwięcej miejsc we francuskim parlamencie Nowy Front Ludowy. Politycy skrajnie lewicowej koalicji uzyskali w drugiej turze głosowania od 172 do 192 mandatów. Reklama

Na drugim miejscu podium znalazły się ugrupowania związane z prezydentem Emmanuelem Macronem. W nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego najprawdopodobniej zasiądzie od 150 do 170 polityków tej koalicji.

Trzecie miejsce w wyborczym wyścigu przypadnie politykom Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Prawicowa koalicja może liczyć na zajęcie od 132 do 152 miejsc we francuskim parlamencie.

Poza IPSOS we francuskich mediach zaprezentowano dwa inne wyniki exit poll.

Według IFOP dla francuskiej telewizji TF1: Nowy Front Ludowy - od 172 do 192 mandatów, Razem dla Republiki - od 155 do 175, Zjednoczenie Narodowe - od 120 do 150.

Badanie Opinionway dla telewizji CNews: Nowy Front Ludowy - od 180 do 210 miejsc w parlamencie, Razem dla Republiki - od 155 do 175, Zjednoczenie Narodowe - od 135 do 155 mandatów.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!