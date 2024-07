Wybory we Francji - wyniki. Komunikat Pałacu Elizejskiego

Jak przekazano, Emmanuel Macron obecnie analizuje wyniki i jednocześnie wstrzymuje się z jakikolwiek decyzjami do momentu uzyskania "pełnego obrazu sytuacji".

Wyniki wyborów we Francji. Premier zapowiada dymisję

Polityk zapowiedział, że w poniedziałek poda się do dymisji . Jednocześnie zaznaczył, że jeśli wniosek zostanie odrzucony, wówczas będzie pełnił swoją funkcję " tak długo, jak będzie to konieczne ".

- Dziś wieczorem polityczne skrajności nie mają absolutnej większości, dzięki naszej determinacji i sile naszych wartości. My, centryści mamy trzy razy więcej posłów, niż przewidywano na początku tej kampanii - mówił.

Podobne zdanie wyraził także szef francuskiego MSW Gerald Darmanin , który podkreślił, że nikt nie może określić się zwycięzcą wyborów , "a zwłaszcza Jean-Luc Melenchon". Członek rządu zwrócił także uwagę, że jego obóz jest gotów do " bliższej niż do tej pory współpracy z republikańską prawicą ".

Wybory we Francji. Sondaże exit poll

Według badania exit poll, przeprowadzonego przez IPSOS, najwięcej miejsc we francuskim parlamencie przypadnie politykom Nowego Frontu Ludowego . Skrajnie lewicowa koalicja w drugiej turze głosowania uzyskała od 172 do 192 mandatów .

Na drugim miejscu podium znalazła się koalicja Razem dla Republiki związane z Emmanuelem Macronem. W nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego najprawdopodobniej zasiądzie od 150 do 170 polityków tej koalicji .

Ostatnie miejsce podium przypadło politykom Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Prawicowa koalicja może liczyć na zajęcie od 132 do 152 miejsc we francuskim parlamencie .

Exit poll IFOP dla francuskiej telewizji TF1: Nowy Front Ludowy - od 172 do 192 mandatów, Razem dla Republiki - od 155 do 175, Zjednoczenie Narodowe - od 120 do 150.